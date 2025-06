Cavalgada turística vai percorrer cânions no RS; veja programação

Roteiro em São José dos Ausentes, de 4 a 6 de julho, tem por objetivo divulgar as belezas da região. divulgação / divulgação

Já estão abertas as inscrições para a 1ª Cavalgada Turística dos Aparados da Serra, que ocorre em São José dos Ausentes, de 4 a 6 de julho. O objetivo do evento é divulgar as belezas da região e valorizar a tradição das cavalgadas. As informações são do G1.

A programação começa na sexta-feira (4), à noite, com um jantar de recepção. No sábado (5), às 6h30min, será servido um café campeiro, com saída da cavalgada prevista para as 8h da manhã.

O trajeto inclui passagens pelos cânions Funil, Cruzinha e Montenegro, onde está localizado o ponto mais alto do estado. Durante a cavalgada, os participantes poderão saborear café tropeiro, participar de uma sapecada de pinhão e degustar produtos típicos das fazendas locais. Ao meio-dia, será servido um churrasco campeiro no campo.

À noite, após o retorno do primeiro dia, haverá jantar com show de Elton Saldanha, na sede da Fazenda Montenegro. No domingo (6), segundo dia da programação, acontecerá uma nova cavalgada, explorando as paisagens dos cânions Boa Vista, Catedral, Coxilha e Montenegro. O encerramento será com um almoço festivo.