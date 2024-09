Mais de 40ºC Notícia

População do Centro-Oeste pede ajuda nas ruas aos bombeiros, diz major gaúcho que atua no combate aos incêndios

Com atuação no Mato Grosso do Sul, Silvano Rodrigues é um dos 14 enviados do Rio Grande do Sul para auxiliar no combate às chamas. Ele destaca a dificuldade técnica da contenção do fogo

12/09/2024 - 18h00min