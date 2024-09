Integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) já estão atuando no combate a incêndios florestais no Mato Grosso do Sul. A corporação enviou 14 militares, que passaram, ainda no mês de agosto, a participar da força-tarefa que enfrenta os incêndios de grandes proporções que atingem a região do Pantanal.