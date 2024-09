A Força Aérea Brasileira (FAB) divulga nesta sexta-feira (6), a partir das 17h, um relatório preliminar sobre as causas do acidente com o avião ATR 72-500 da Voepass, que caiu com 62 pessoas a bordo em Vinhedo, no interior de São Paulo, no dia 9 de agosto. O material foi desenvolvido pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que promete dar detalhes do andamento das investigações que apuram os motivos da tragédia.