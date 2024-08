Perícia aponta que vítimas da queda de avião em Vinhedo morreram por politraumatismo

A Polícia Científica de São Paulo informou na segunda-feira (12) que todas as mortes da queda do avião da Voepass, aeronave ART 72-500, de médio porte, na última sexta-feira ocorreram na batida no solo, por politraumatismo. Na sequência, houve explosão e fogo. Até o fechamento deste texto, 27 dos 62 corpos haviam sido identificados e 12 foram liberados a familiares, que são os primeiros a serem informados sobre o andamento do reconhecimento. Outros três corpos estavam em processo de documentação para a liberação às famílias.