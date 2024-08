Acidente em Vinhedo: em um minuto, famílias perdem pais, mães, filhos, e sonhos são desfeitos

Em apenas um minuto, o casal Hiales e Daniela deixou de viajar para os Estados Unidos, assim como Maria Valdete e Renato não vão mais reunir a família aos finais de semana para fazer churrasco. Também em 60 segundos, o professor Edilson encerrou a carreira de árbitro de judô; e as pick-ups do DJ Mauro, carinhosamente conhecido como Juninho, ficaram em silêncio. Foi ainda em um minuto que o professor Adriano deixou de comemorar 48 anos justamente neste domingo (11) e a pequena Liz não vai assoprar as velinhas do bolo de seu aniversário de quatro anos, em outubro.