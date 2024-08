A fisiculturista Daniela Schulz Fodra, 30 anos, é uma das vítimas da queda do avião ATR-72 da Voepass, em Vinhedo (SP), na sexta-feira (9). Natural de Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul, ela iria para os Estados Unidos com o marido, o policial rodoviário Hiales Carpine Fodra, que também morreu.