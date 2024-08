Tragédia

Ministério Público de São Paulo derruba 31 perfis que usavam vítimas de acidente aéreo para golpes

As páginas falsas pediam dinheiro em nome das famílias. A queda do avião em Vinhedo, no interior do Estado, deixou 62 pessoas mortas

12/08/2024 - 22h15min Atualizada em 12/08/2024 - 22h16min