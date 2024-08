Parentes das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, têm alertado sobre falsas vaquinhas e outros possíveis golpes nas redes sociais. A queda do avião da companhia Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo) na sexta-feira (9) deixou 62 mortos e nenhum sobrevivente.