Trabalho de remoção das 62 vítimas de acidente aéreo em Vinhedo é concluído

No fim da tarde deste sábado (10), a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo afirmou que as forças de segurança e resgate do governo estadual concluíram a remoção das 62 vítimas do acidente com o avião da Voepass, que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, na última sexta-feira (9). Os "62 corpos, sendo 34 masculinos e 28 femininos, foram resgatados e encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo para a identificação e liberação às famílias", afirmou o documento.