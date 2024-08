Comissária de bordo, gaúcha morta no desastre aéreo em Vinhedo preparava mudança para casa nova e sonhava em ser mãe

Após meses de reforma, a comissária de bordo Debora Soper Avila havia concluído, na semana passada, uma extensa obra no apartamento adquirido em Canoas, na Região Metropolitana. Nos próximos dias, começaria vida nova no tão sonhado lar. Na sexta-feira (9), o marido recebeu uma súbita mensagem no celular, na qual ela dizia que o amava muito. Aos 28 anos, a gaúcha de Porto Alegre estava trabalhando no voo 2283 da Voepass, que, instantes depois, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.