Corpos de 17 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo já foram identificados

A unidade Central do Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo permanece trabalhando exclusivamente na identificação dos corpos das vítimas do acidente com o avião da Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira (9). Conforme boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (12), 17 corpos foram identificados e oito liberados aos familiares, que são os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento.