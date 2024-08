Voo 2283

IML e polícia identificam todas as vítimas do acidente aéreo da Voepass

Do total de corpos, 40 foram identificados por análise de impressões digitais. Queda de aeronave ocorrida em Vinhedo, no interior de São Paulo, no dia 9, resultou na morte de 62 pessoas

15/08/2024 - 16h35min