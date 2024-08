O hino do Grêmio tocava baixinho onde André Armindo Michel era velado na noite desta quarta-feira (15), uma sala do Memorial Krause, em Novo Hamburgo, decorada com coroas de flores e camisetas do tricolor gaúcho. Natural de Campo Bom, o gerente de vendas é uma das 62 pessoas que perderam a vida na queda do avião da Voepass, no interior de São Paulo.