A médica Juliana Chiumento tinha uma viagem programada para a tarde de sexta-feira (9) no voo 2283, que saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, e caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. Porém, após uma mensagem do pai pedindo para que ela viajasse no sábado de manhã, a médica que já estava quase embarcando, mudou a passagem. As informações são do g1.