A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar na segurança dos indígenas na Terra Indígena Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, e na preservação da ordem pública. A medida foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Portaria nº 735, de 2 de agosto de 2024, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (5).