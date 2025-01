Canal do Panamá 'continuará' nas mãos deste país, diz secretário-geral da OMI

O secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), o panamenho Arsenio Domínguez, disse à AFP nesta terça-feira (14) que o canal "permanecerá" nas mãos do Panamá, em resposta ao próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Isso não é da alçada do secretário-geral, pois não é algo que seja regulamentado dentro da organização, mas para mim está muito claro e não é um tema de muita conversa, porque os tratados foram assinados em 1977. O canal passou para as mãos do Panamá, que continua operando esta hidrovia vital e continuará a fazê-lo", disse Dominguez.