Tempestade e tornados causam ao menos 32 mortes nos Estados Unidos

Danos causados por tempestade no Missouri.

Em Arkansas, três pessoas morreram e 29 ficaram feridas. Já no Texas, três pessoas morreram em colisões causadas por uma tempestade de poeira. Outras oito pessoas morreram em um acidente no Kansas entre pelo menos 50 veículos.

O governador Kevin Stitt afirmou que 266 mil hectares foram queimados. Nos Estados do Texas e de Oklahoma milhares de pessoas ficaram sem energia após os ventos derrubarem linhas de transmissão e tombarem caminhões em rodovias.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas para tornados, incêndios e nevascas. Em Estados do norte, como Minnesota e Dakota do Sul, a previsão é de nevascas com ventos de 100 km/h e acúmulo de até 30 centímetros de neve.