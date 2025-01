Obras de reforma e ampliação da UBS Central de Farroupilha podem durar até 18 meses

Serão 2,2 mil metros quadrados de área distribuídos em três pavimentos. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

As obras de reforma e ampliação da unidade básica de saúde (UBS) Central, em Farroupilha, se iniciaram nesta segunda-feira (13) e devem durar entre 12 e 18 meses, segundo a prefeitura.

Durante as obras, as consultas médicas estão sendo realizadas no Centro de Saúde, na Av. Armando Antonello, 522. Quem necessitar de vacinação, deve se deslocar ao centro de atenção psicossocial infantojuvenil (Caps), na Rua Luiz Busetti, no bairro São Luiz. Já os atendimentos odontológicos ocorrem no Posto de Saúde do bairro Primeiro de Maio I, na Rua Antônio Sachet, 17. Os locais de atendimentos já haviam sido alterados em dezembro do ano passado.

As obras

Com a ampliação, a estrutura, localizada na Rua 13 de Maio, no Centro, terá mais de 2,2 mil metros quadrados de área distribuídos em três pavimentos: o subsolo, com estacionamento para veículos e ambulâncias, além de dois andares com áreas destinadas ao atendimento ao público, incluindo consultórios médicos e odontológicos, salas de vacina, observação, curativos, acolhimento e atendimento materno-infantil. O projeto também inclui uma sala de reuniões, um auditório e uma área de espera para os pacientes.