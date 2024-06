Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta sexta-feira (14), o subchefe da Casa Militar Proteção e Defesa Civil, coronel Santiago Soares Dias de Castro, falou sobre o cenário de alerta no Rio Grande do Sul diante da previsão de pelo menos 100 milímetros de chuva para este final de semana, e demonstrou preocupação com a quantidade de entulhos que seguem espalhados pelas ruas das cidades atingidas pela enchente de maio.