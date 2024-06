Com chuva de pelo menos 100 milímetros prevista para o final de semana, a expectativa da meteorologista da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, Cátia Valente, é de que o evento não cause uma nova enchente. À Rádio Gaúcha, a especialista explica que, dada a fragilidade de locais atingidos pela inundação de maio, é possível que alagamentos sejam registrados.