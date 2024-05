Escotilhas, corredores estreitos e escadas íngremes levam ao hangar de aeronaves do Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico (NAM), principal equipamento da Marinha do Brasil, que atracou na tarde deste sábado (11) no Estaleiro Rio Grande, contíguo ao porto da cidade, trazendo contingente militar, veículos, embarcações de menor porte, combustíveis, geradores e donativos para auxiliar os gaúchos afligidos pela catástrofe climática.