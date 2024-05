Chegaram a Porto Alegre, nesta quarta-feira (8), o Navio-Patrulha Babitonga e o Navio Hidrográfico Balizador Comandante Varella, primeiras duas embarcações de um total de nove que a Marinha do Brasil deslocou para apoio aos flagelados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Esses dois barcos de guerra pertencem ao V Distrito Naval, com sede em Rio Grande, e foram deslocados via Lagoa dos Patos até o Guaíba.