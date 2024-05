Publicada nesta sexta-feira (3) no Diário Oficial da União, portaria do Ministério da Defesa agiliza a ação das Forças Armadas no apoio às operações de resgate no Rio Grande do Sul. As três forças - Exército, Marinha e Aeronáutica - operam, neste momento, com 626 miliares. Os trabalhos foram iniciados na terça-feira (30). São utilizados, conforme o ministério, 12 embarcações, cinco helicópteros, 45 viaturas, além de equipamentos de engenharia para transporte de material e pessoal.