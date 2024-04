Os dirigentes dos cinco mais altos tribunais do país se reuniram na quarta-feira (24) para a entrega do I Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário — 35 anos da Constituição Cidadã. Na oportunidade, eles ressaltaram o papel da Justiça, da imprensa e da liberdade de expressão como pilares do Estado democrático de direito. O evento ocorreu na sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ).