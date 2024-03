A queda de um avião causou a morte de três pessoas em Barreiras, no oeste do Estado da Bahia, na manhã deste sábado (2). O fato ocorreu em uma área de vegetação de um aeródromo no município. As vítimas foram identificadas como Jackson Bomfim e Matheus Bransford – pai e filho – e o piloto Lucas Corisco, segundo o portal g1.