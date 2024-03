A tempestade que atingiu o RS entre a noite de quarta-feira (20) e a madrugada desta quinta-feira (21) causou estragos em 123 municípios e deixou cinco pessoas feridas, segundo levantamento da Defesa Civil Estadual. As rajadas de vento, que chegaram a 140 km/h no noroeste do Estado, e a forte chuva provocaram quedas de árvores, postes, destelhamentos, bloqueios de rodovias e alagamentos em diversas cidades.