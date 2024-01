Com o nível do Rio Caí na marca de 4m46cm no início da tarde desta quarta-feira (17) — sendo a cota de alerta 7m89cm e a de inundação 10m50cm —, a Defesa Civil do Vale do Caí monitora a região e não descarta a possibilidade de cheia, mas ressalta que ainda é preciso um volume de água muito grande para haja enchente. Mais cedo, o vice-governador Gabriel Souza destacou a preocupação com o Vale do Caí.