Após uma noite tempestades intensas em todo o Estado, ainda não é possível afirmar que o pior já passou. A previsão é de que novos episódios de chuva volumosa e fortes rajadas de vento aconteçam nesta quarta-feira (17). De acordo com os meteorologistas, a condição será muito parecida com a de terça-feira (16). A situação exige mais atenção na faixa centro-norte do Estado, onde estão os municípios que deverão ser mais afetados.