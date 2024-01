Três novos alertas climáticos foram emitidos pelo Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Rio Grande do Sul. Os avisos, nas cores vermelho, laranja e amarelo, são para diferentes regiões do Estado e indicam diferentes níveis de perigo. Eles chamam atenção para o risco de chuva intensa ou tempestade e as validades variam entre a noite desta quarta-feira (17) e manhã de quinta-feira (18).