O vice-governador Gabriel Souza chegou por volta das 9h desta quarta-feira (17) ao Centro Integrado de Comando (CEIC) de Porto Alegre, onde o gabinete de crise está reunido para discutir estratégias de enfrentamento dos problemas causados pela tempestade da noite de terça. Ele expressou preocupação com a possibilidade de cheia no Vale do Caí.