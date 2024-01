O gabinete de crise da prefeitura de Porto Alegre foi formado ainda durante a madrugada desta quarta-feira (17), no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic). Neste momento, integrantes da Defesa Civil, do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Departamento Municipal de Habitação (Dehmab) e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) estão se preparando para uma reunião com o prefeito Sebastião Melo, que está se informando sobre os estragos e danos.