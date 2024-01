R$ 4,5 milhões foram investidos até agora na duplicação da RS-734, rodovia que liga o Balneário Cassino ao centro da cidade do Rio Grande, no sul do Estado. O dado consta em nota divulgada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que elaborou o projeto e coordena a execução dos trabalhos. A obra, há muito esperada pela comunidade, foi iniciada em junho de 2022, passou um período paralisada e agora completa cinco meses em execução ininterrupta.