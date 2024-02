Desde o início da temporada, moradores e veranistas notam uma mudança na cor da água da lagoa de São Lourenço do Sul, localizada às margens da Lagoa dos Patos e a cerca de 200 quilômetros de distância de Porto Alegre. Nas praias do balneário, é possível observar uma coloração próxima do verde escuro ou marrom. Apesar da aparência, todos os pontos estão próprios para banho.