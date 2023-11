Apostando nos eventos da temporada de verão, São Lourenço do Sul enfrenta o desafio de superar os danos causados pelo aumento do nível da Lagoa dos Patos nos últimos dias. A orla foi danificada, inclusive com desmoronamento de asfalto em alguns pontos, árvores caídas, presença de algas na lagoa e falhas na areia. A prefeitura diz ter atuado para minimizar os efeitos e a aparência da área para os turistas, mas ainda faltam recursos financeiros para concluir o trabalho.