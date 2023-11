Com uma expectativa de mais de 250 mil visitantes durante o verão 2023/2024, a Praia do Cassino é o destino mais procurado do litoral sul gaúcho. Anualmente, turistas e os próprios moradores de Rio Grande aproveitam as férias e feriados para conhecer e apreciar as diversidades do balneário, além das festas de final de ano, carnaval e celebrações religiosas.