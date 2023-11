Os três balneários da praia do Laranjal enfrentam dificuldades diante da sucessão de chuva e tempo instável dos últimos dias. O destino, considerado um dos mais bonitos pelos turistas que se deslocam ao litoral, passa por adequações nas ruas esburacadas, além de contar com uma via interditada e ter o principal ponto turístico local fechado. O trapiche ficou danificado após o aumento do nível da Lagoa dos Patos. Parte da estrutura de 480 metros de extensão foi atingida e interditada, frustrando turistas que visitaram o local, a 12 quilômetros da região central de Pelotas.