Dividindo a mesma faixa de areia com a Praia do Cassino, a Praia do Hermenegildo é mais um local a ser visitado no litoral sul gaúcho. Juntas, elas formam a maior praia em extensão do mundo. A Praia do Hermenegildo fica em Santa Vitória do Palmar, município com 35 mil habitantes a cerca de 500 quilômetros de Porto Alegre. O balneário fica a 20 quilômetros do centro da cidade e o acesso se dá pela RS-833, totalmente pavimentada. Cerca de 3,5 mil pessoas residem de forma fixa no balneário.