As cinco vencedoras do Primeira Pauta 2023 vivenciaram, entre os dias 20 e 24 de novembro, a rotina de trabalho nas redações do Grupo RBS. As estudantes de Jornalismo Alana Cláudia Schneider (Unisinos), Ana Carolina Lorenzini (Univates), Fernanda Schimanski Axelrud (PUCRS), Gabriela Sardi Jarzynski (UFRGS) e Maria Fernanda Barbosa Freire (UFRGS) se destacaram entre os 165 inscritos de todo o Estado e participaram da Semana Primeira Pauta.