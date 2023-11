Os vencedores do Primeira Pauta RBS foram revelados nesta segunda-feira (6). As estudantes de Jornalismo Alana Cláudia Schneider (Unisinos), Ana Carolina Lorenzini (Univates), Fernanda Schimanski Axelrud (PUCRS), Gabriela Sardi Jarzynski (UFRGS) e Maria Fernanda Barbosa Freire (UFRGS) se destacaram entre os 165 inscritos de todo o Estado. Agora, na etapa final do concurso, as cinco futuras jornalistas vão participar de uma semana de imersão nas redações da RBS, conhecendo de perto os bastidores e os desafios da profissão.