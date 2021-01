Inacabados e sem uso Até seis décadas de descaso: conheça os "esqueletões" do RS e saiba como cidades conseguiram mudar destino de prédios abandonados Enquanto Porto Alegre ainda não tem definição sobre o futuro de edifício de 19 andares no Centro Histórico, Caxias do Sul e Santa Maria encaminham solução para problema semelhante. Vitória, no Espírito Santo, é exemplo positivo