Mesmo que em ritmo descendente, a violência no trânsito gaúcho preocupa autoridades pelo perfil das ocorrências. Nos três primeiros trimestres deste ano, mais da metade das mortes em acidentes concentraram-se entre sexta-feira e domingo, especialmente no período noturno.

— Essa combinação implica alto número de acidentes aos finais de semana, uma vez que o álcool redobra a influência de outros fatores de risco. O motorista que corre, quando bebe, corre mais — analisa Eduardo Biavati, sociólogo e consultor em segurança viária. — O Estado conseguiu controlar a violência no trânsito, mas não mudar qualitativamente as características da violência — acrescenta.

— Nos finais de semana, o sistema está mais ocioso e as velocidades aumentam, especialmente à noite. Associando esses fatores ao consumo de bebida, ocorrem as fatalidades — avalia Lindner.

De fato, os dados do Detran-RS indicam um incremento na Balada Segura. Entre janeiro e julho de 2016, ocorreram 916 blitze no Estado. No mesmo período deste ano, foram 1.156 — um aumento de 26%. Também subiu o número de veículos abordados nesse período, passando de 57 mil para 75,7 mil.

Mortes sobem 5,43%

Nos três primeiros trimestres de 2017, o Rio Grande do Sul registrou 1.320 mortes em acidentes. No mesmo período do ano passado, foram 1.252, o que representa um aumento de 5,43%. Para as autoridades, o número representa uma estagnação dos dados, que, desde 2010, vem caindo entre os gaúchos.