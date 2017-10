Um homem, que não teve a identificação confirmada, ficou gravemente ferido após bater o carro que dirigia contra uma árvore na avenida Oscar Pereira , no bairro Glória. O acidente ocorreu nas imediações da rua Madre Ana.

Dentro do Uno, que tem placas de Porto Alegre, estava ele e uma mulher. Ela foi socorrida, mas deixou o local consciente, em uma ambulância do Samu. O homem, no entanto, teve de ser entubado. Os dois foram levados para o Hospital de Pronto Socorro.