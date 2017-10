Dois homens que estavam no carro conseguiram sair apenas com ferimentos leves

Um acidente envolvendo um veículo Gol, um caminhão e um ônibus deixou duas pessoas feridas e provocou congestionamento na RS-118, em Sapucaia do Sul. A ocorrência foi registrada no quilômetro um da rodovia, pouco antes das 7h. Com a colisão, o Gol ficou prensado entre o caminhão e o ônibus.