Manchetes

- Começa em instantes abertura oficial da edição 63 da Feira do Livro de Porto Alegre , na Praça da Alfândega.

- A PUCRS abriu hoje as inscrições para o Vestibular de Verão pelo site da instituição.

- O Governo do Estado prevê contratar até 600 salva-vidas temporários para atuarem na Operação Golfinho , prevista para começar em 16 de dezembro.

- A venda de carros, caminhões e ônibus novos cresceu 27,56% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2016.

- Os reservatórios que concentram as hidrelétricas mais importantes do país fecharam o mês de outubro com o menor armazenamento em 17 anos.