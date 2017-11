Manchetes

- O governo do Estado confirmou para hoje o pagamento integral dos salários de outubro de funcionários vinculados às fundações .

- Um homem de 52 anos morreu atropelado por um veículo na RS-118, no trecho que que liga a rodovia com a avenida Brasil, em Gravataí.

- O presidente Michel Temer pediu ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, para não dar novas declarações e ficar quieto depois das entrevistas polêmicas em que afirmou, entre outras coisas, que comandantes de batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro são sócios do crime organizado do Rio.