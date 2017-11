Os bandidos quebraram o vidro da frente da agência e utilizaram explosivos para destruir um dos caixas eletrônicos. André Fiedler / Agência RBS

Criminosos atacaram a agência do Banco do Brasil do bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, na madrugada desta sexta-feira (3). O crime aconteceu por volta das 2h30min.

Os bandidos quebraram o vidro da frente da agência e utilizaram explosivos para destruir um dos caixas eletrônicos. Ninguém ficou ferido ou foi feito refém.

O ataque é o terceiro deste ano somente em Ana Rech. O primeiro foi ao Banrisul, no dia 13 de abril. Na madrugada, criminosos colocaram uma pequena quantidade de explosivos em um caixa eletrônico, que teve apenas danos na tela. O segundo aconteceu na madrugada de 28 de maio, quando um caixa do Banco do Brasil foi explodido e um segundo ficou danificado.