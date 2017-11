Árvore de grande porte caiu sobre a via na região da Lomba do Pinheiro Ronaldo Bernardi / Agência RBS

O vento forte que atingiu Porto Alegre e cidades próximas causou estragos e transtornos no trânsito na manhã desta sexta-feira (3). Árvores bloqueando vias, acidente com caminhão e destelhamentos são alguns dos problemas. Não há informações sobre pessoas feridas.

A manhã começou com transtornos para quem trafega na região da Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. Por volta das 6h30min, uma árvore de grande porte caiu na Estrada João de Oliveira Remião, nas imediações da Avenida Bento Gonçalves.

O trânsito está parcialmente bloqueado no sentido bairro-centro e o desvio é feito pela pista contrária. Já no sentido centro-bairro, os motoristas que estão na Avenida Bento Gonçalves e querem acessar a Estrada João de Oliveira Remião precisam seguir pela Rua Dolores Duran.

Fios de energia e de telefonia foram danificados. Equipes da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) estão no local realizando os desvios no trânsito e o Corpo de Bombeiros trabalha para cortar e remover a árvore do asfalto.

De acordo com moradores da região, a árvore estava podre e a prefeitura já tinha sido acionada diversas vezes para executar o corte.



Um caminhão carregado com 10 piscinas com placas de Taquara tombou na BR-386, em Canoas, por volta de 7h. A via ficou bloqueada por pouco mais de uma hora e meia. O trânsito já está liberado no local. O motorista não ficou ferido.

Prejuízos na Região Metropolitana

Em Cachoeirinha, o toldo de uma revenda caiu sobre carros na parada 57 da Avenida General Flores da Cunha, a principal do município. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para remover árvores que caíram sobre vias.

Em Canoas, os bombeiros receberam dois chamados de moradores relatando árvores com risco de queda. Uma delas se moveu e acabou se escorando em residência, no bairro Igara. Também em Canoas, um telhado metálico de uma oficina voou e caiu em uma rua do bairro Rio Branco.