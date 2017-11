Moradores da Rua Doutor Timóteo foram surpreendidos na manhã desta quinta-feira com o som de motosserras que levaram abaixo um conhecido jacarandá do bairro Moinhos de Vento. A ação foi feita pela Secretaria de Serviços Urbanos (SmSurb), com a supervisão da Secretaria de Meio Ambiente. Segundo os técnicos da prefeitura, a árvore apresentava risco de queda por ter rachaduras no tronco.