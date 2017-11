Criminosos armados com fuzil e pistolas fizeram um cordão humano de pelo menos oito pessoas em torno da agência da Caixa Econômica Federal em Taquari, Vale do Taquari, por volta das 2h30min desta sexta-feira (03). Segundo a Brigada Militar, as pessoas estavam em um bar próximo ao banco quando foram rendidas. Pelo menos quatro bandidos efetuaram o ataque com explosivos e destruíram a agência, localizada na rua Lautert Filho.